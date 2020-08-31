Вкладчик1234 написав:
Нет процента на остаток.
Тянуть чужими сервисами - 0,5%. Нужно бесплатно толкать силами Пумба
Дополню: отправка платежа с неё по СЭП платная.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:17
Дополню: отправка платежа с неё по СЭП платная.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:20
Re: ПУМБ
Как получить выписку или другим путем узнаю, повелось ли пополнение карты ПУМБ?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:26
Обычно банки настаивают чтобы SWIFT переводы были в валюте счёта.
Некоторые конвертируют,не знаю как с этим у ПУМБ. Но даже если он конвертирует то учитывая курс лучше получить перевод на валютный счёт и снять валюту наличкой с последующим сливом в обменку.
Не знаю можно ли в ПУМБ открыть отдельный валютный счет. Но чем заморачиваться таким вопросом лучше сразу пойти и открыть всекарту в долларе (к ней прилагается и счёт), получив на руки карту (и доступ к счёту) сразу после открытия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:15
В ИБ под картой тапнуть на Список операций
А чоо, авторизац. остаток не увеличился у карты?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:58
Увеличился остаток, но я хочу перекинуть их на другую карту, чтобы без овердрафта.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:02
Каким сервисом зашли деньги?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:34
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:42
если тянуть, то можно сразу закидывать на депозит ) ... и потом снимать или отправлять дальше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:44
Понятно,что чужим раз на овер попасть не хотите...
Я по чужим заходам делал переводы с ПУМБа обычно следующим рабочим днём и на овер ни разу не попал. Заходы по тропке из Привата отправлял в тот же день,т.к. их проводят как свой сервис.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:03
А что это за зарплатная карта, в которой p2p чужим сервисом тянуть бесплатно (Моно, например), а своим приложение толкать платно?
То есть прямо наоборот, в отличие от всеКАРТА.
Это сегодня в разговоре коллега сказала, что у её брата такая карта
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