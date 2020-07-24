Может в каком-то старом тарифе осталась ещё (раньше так и было). Однако сомнительно, т.к. ПУМБ делал кучу изменений в тарифы по введению комиссии за стягивание чужим сервисом.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:09
Может в каком-то старом тарифе осталась ещё (раньше так и было). Однако сомнительно, т.к. ПУМБ делал кучу изменений в тарифы по введению комиссии за стягивание чужим сервисом.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:13
velvet
Ну так чужим как раз бесплатно! Платно своим приложением ПУМБа
Карте пару лет якобы.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27
Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:30
НБУ поменял тарифы с 24.07.20
ОБ, УГБ - без изменений пока. ТОВка
Сейчас у НБУ для банков такие тарифы:
1) от 100к - 10грн без НДС
2) от 5 до 100к - 1,2 грн без НДС
Еще НБУ установил абонку - но там чуть более 4к/мес.
Это сиба для банков, а дальше банки добаляют свою маржу, при желании
Додано: Сер 02 вер, 2020 00:32
MASolomko
Спасибо за подробную консультацию, воспользовался вашей реф ссылкой для открытия карты
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:03
Re: ПУМБ
А точнее вот такие
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:58
На фоне 0,5% которые ПУМБ берет с физлиц по всекарте…
12 грн. от 100 000 это 0.012%.
А даже 10 000 будут стоить физлицу 50 грн. комиссии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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