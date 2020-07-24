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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:09

  Vorlon написав:А что это за зарплатная карта, в которой p2p чужим сервисом тянуть бесплатно (Моно, например), а своим приложение толкать платно? :shock:

То есть прямо наоборот, в отличие от всеКАРТА.

Это сегодня в разговоре коллега сказала, что у её брата такая карта :?

Может в каком-то старом тарифе осталась ещё (раньше так и было). Однако сомнительно, т.к. ПУМБ делал кучу изменений в тарифы по введению комиссии за стягивание чужим сервисом.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:13

velvet
Ну так чужим как раз бесплатно! Платно своим приложением ПУМБа :?
Карте пару лет якобы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:27

Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:30

  Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.

НБУ поменял тарифы с 24.07.20
ОБ, УГБ - без изменений пока. ТОВка
Сейчас у НБУ для банков такие тарифы:
1) от 100к - 10грн без НДС
2) от 5 до 100к - 1,2 грн без НДС
Еще НБУ установил абонку - но там чуть более 4к/мес.
Это сиба для банков, а дальше банки добаляют свою маржу, при желании
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:32

MASolomko
Спасибо за подробную консультацию, воспользовался вашей реф ссылкой для открытия карты
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:03

Re: ПУМБ

  Sergion написав:Сейчас у НБУ для банков такие тарифы...
А точнее вот такие https://bank.gov.ua/ua/news/all/tarifna ... -kliyentiv
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:58

На фоне 0,5% которые ПУМБ берет с физлиц по всекарте…

12 грн. от 100 000 это 0.012%.

А даже 10 000 будут стоить физлицу 50 грн. комиссии.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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