Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку. В других банках такие же зверства? Кто-то знает.
Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку. В других банках такие же зверства? Кто-то знает.
НБУ поменял тарифы с 24.07.20 ОБ, УГБ - без изменений пока. ТОВка Сейчас у НБУ для банков такие тарифы: 1) от 100к - 10грн без НДС 2) от 5 до 100к - 1,2 грн без НДС Еще НБУ установил абонку - но там чуть более 4к/мес. Это сиба для банков, а дальше банки добаляют свою маржу, при желании
kreuz написав:Укрсоца банкомат не видав зі всеКарти сковорідку, хоч і дооовго думав перед тим, а КЦ ПУМБи каже, що видача була успішною та посилає писати заяву у відділення. Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки? Чи є якісь прискорювачі, крім НБУ?
а где вы нашли банкомат Укрсоца? таких уже года два не наблюдается...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
kreuz написав:Укрсоца банкомат не видав зі всеКарти сковорідку, хоч і дооовго думав перед тим, а КЦ ПУМБи каже, що видача була успішною та посилає писати заяву у відділення. Гадаю, що варіантів все одно немає, тому хочу хоча б зрозуміти строк очікування інкасації того банкомата, це скільки? Чи є якісь прискорювачі, крім НБУ?
а где вы нашли банкомат Укрсоца? таких уже года два не наблюдается...
Укркарт, ИМХО. Вчера такой же банкомат съел карточку у соседа.