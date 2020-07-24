Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку. В других банках такие же зверства? Кто-то знает.
НБУ поменял тарифы с 24.07.20 ОБ, УГБ - без изменений пока. ТОВка Сейчас у НБУ для банков такие тарифы: 1) от 100к - 10грн без НДС 2) от 5 до 100к - 1,2 грн без НДС Еще НБУ установил абонку - но там чуть более 4к/мес. Это сиба для банков, а дальше банки добаляют свою маржу, при желании
Ну ПУМБа до 5к сделал 0,а приклеил до2х и до 12 в следующих категориях.