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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2545254625472548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:25

  novichok написав:Где то тут были лимиты на р2р переводы по Все Карта, подскажите пож.!

https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:33

  Sergion написав:
  Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.

НБУ поменял тарифы с 24.07.20
ОБ, УГБ - без изменений пока. ТОВка
Сейчас у НБУ для банков такие тарифы:
1) от 100к - 10грн без НДС
2) от 5 до 100к - 1,2 грн без НДС
Еще НБУ установил абонку - но там чуть более 4к/мес.
Это сиба для банков, а дальше банки добаляют свою маржу, при желании


Ну ПУМБа до 5к сделал 0,а приклеил до2х и до 12 в следующих категориях.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:49

Re: ПУМБ

Бумба прислав у вайбер акцію. Йому можна вірити, чи як #зеленелайно?
Ви — учасник акції «Покупки в кошик – кешбек на картку».

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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:06

  chipmunk написав:Бумба прислав у вайбер акцію. Йому можна вірити, чи як #зеленелайно?
Ви — учасник акції «Покупки в кошик – кешбек на картку».

Отримуйте винагороду вже наступного робочого дня за розрахунки карткою ПУМБ в Інтернеті або поповнюйте мобільний в додатку ПУМБ Online.

✔️ 25 грн за 1-й платіж від 25 грн.
✔️ 50 грн за 5-й платіж від 25 грн.
✔️ 100 грн за 10-й платіж від 25 грн.

Все правдиво. Приймав участь успішно.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:37

  Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.

В привате 2грн (на период Короны снизили было 3), с 1.10 возвращают 3 грн, повышают ежемесячное до 150, но отменяют вечерние 0,2%, т.е. и после 16-30 платежки будут теперь 3грн.
Ощад вроде не меняет платежки, правда ежемесячно подняли до 200, но это было пару месяцев тому.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:42

  Sergion написав:
  Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.

НБУ поменял тарифы с 24.07.20
ОБ, УГБ - без изменений пока. ТОВка
Сейчас у НБУ для банков такие тарифы:
1) от 100к - 10грн без НДС
2) от 5 до 100к - 1,2 грн без НДС
Еще НБУ установил абонку - но там чуть более 4к/мес.
Это сиба для банков, а дальше банки добаляют свою маржу, при желании

про платежки от 100к по иной цене от привата и ощада - не встречал, значит надо разбивать на платежи по 99999грн за раз, если это выгоднее чем один раз за 12грн.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04

  ol_zy написав:
  Ratatui написав:Тем временем с сегодняшнего числа ПУМБа установил зверские тарифы на платёжки для юриков. Ссылается, что то нацбанк так загнул. За сумму свыше 100к лупят 12 грн за платёжку.
В других банках такие же зверства? Кто-то знает.

В привате 2грн (на период Короны снизили было 3), с 1.10 возвращают 3 грн, повышают ежемесячное до 150, но отменяют вечерние 0,2%, т.е. и после 16-30 платежки будут теперь 3грн.
Ощад вроде не меняет платежки, правда ежемесячно подняли до 200, но это было пару месяцев тому.


В ПУМБе на время короны до 31.08 вообще полный 0 сделали. Теперь бедный НБУ помог.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:39

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:В ПУМБе на время короны


все уже в вайбере выбрали категории кешбека на вересень? или это только для тех, у кого пумбовская карта была на полке?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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