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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2546254725482549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:08

Re: ПУМБ

Goodman написав:vitaliy_berdinskikh да

4 категории

кофе и рестор - 5
спорт клюб - 5
такси -10

супермар - 3
азс-3
аптека - 3
краса - 3

одягвзуття - 4
будивелька - 4
магази електроникс -4

дет товари - 5
зоо - 15
салюн краси / медкоиника //силикон// - 5

======== выбрал себе вторую и тупо рублю в фуршете
вчора пришло на вайбер - акция до 30-09-2020
карта лежала с полгода на полке
Те это выборочная акция для "голодающих карт".
Карта кредитная или дебетка?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:10

Goodman
https://retail.pumb.ua/service/coscbsv
вот она на сайте, странно что другими каналами никого не информировали
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:12

  vitaliy_berdinskikh написав:https://retail.pumb.ua/service/coscbsv

"В акції беруть участь власники картки від ПУМБ, які отримали запрошення в Viber-повідомленні"
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:17

  BigMan написав:
Goodman написав:vitaliy_berdinskikh да

4 категории

кофе и рестор - 5
спорт клюб - 5
такси -10

супермар - 3
азс-3
аптека - 3
краса - 3

одягвзуття - 4
будивелька - 4
магази електроникс -4

дет товари - 5
зоо - 15
салюн краси / медкоиника //силикон// - 5

======== выбрал себе вторую и тупо рублю в фуршете
вчора пришло на вайбер - акция до 30-09-2020
карта лежала с полгода на полке
Те это выборочная акция для "голодающих карт".
Карта кредитная или дебетка?

Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс и лимиты на сумму кешбека
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 04 вер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:18

  Вкладчик1234 написав:Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс

https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 20visa.pdf
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс

https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 20visa.pdf

Выше вообще про другую акцию речь идёт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:19

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс и лимиты на сумму кешбека


сам в шоке. Карта лежала - никого не трогала. Виза классик под депозит /хотя кредитка тоже есть и тоже лежит. Летом окончился депо и забрал тело. Оставил 1000 грн на в1льном 1 вот вчера прилетело на вайбер.

умови - виплата д0 10 числа наступного м1сяця
максимально - 500 грн
даже самый занюханый магазинчик в сел1 1 тот бьется по кешбеку
так1 вот дела браточки
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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