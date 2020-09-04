ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:08
Goodman написав: vitaliy_berdinskikh да 4 категории кофе и рестор - 5 спорт клюб - 5 такси -10 супермар - 3 азс-3 аптека - 3 краса - 3 одягвзуття - 4 будивелька - 4 магази електроникс -4 дет товари - 5 зоо - 15 салюн краси / медкоиника //силикон// - 5 ======== выбрал себе вторую и тупо рублю в фуршете вчора пришло на вайбер - акция до 30-09-2020 карта лежала с полгода на полке
Те это выборочная акция для "голодающих карт".
Карта кредитная или дебетка?
BigMan
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:10
Goodman https://retail.pumb.ua/service/coscbsv
вот она на сайте, странно что другими каналами никого не информировали
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:12
vitaliy_berdinskikh написав:
https://retail.pumb.ua/service/coscbsv
"В акції беруть участь власники картки від ПУМБ, які отримали запрошення в Viber-повідомленні"
mustbe
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:17
BigMan написав: Goodman написав: vitaliy_berdinskikh да 4 категории кофе и рестор - 5 спорт клюб - 5 такси -10 супермар - 3 азс-3 аптека - 3 краса - 3 одягвзуття - 4 будивелька - 4 магази електроникс -4 дет товари - 5 зоо - 15 салюн краси / медкоиника //силикон// - 5 ======== выбрал себе вторую и тупо рублю в фуршете вчора пришло на вайбер - акция до 30-09-2020 карта лежала с полгода на полке
Те это выборочная акция для "голодающих карт".
Карта кредитная или дебетка?
Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс и лимиты на сумму кешбека
Востаннє редагувалось
Вкладчик1234
в П'ят 04 вер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:18
Вкладчик1234 написав:
Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 20visa.pdf
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1216
З нами з: 06.08.19
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Подякували: 131 раз.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:19
Выше вообще про другую акцию речь идёт
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 12469
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7114 раз.
Подякували: 3292 раз.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:19
Вкладчик1234 написав:
Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс и лимиты на сумму кешбека
сам в шоке. Карта лежала - никого не трогала. Виза классик под депозит /хотя кредитка тоже есть и тоже лежит. Летом окончился депо и забрал тело. Оставил 1000 грн на в1льном 1 вот вчера прилетело на вайбер.
умови - виплата д0 10 числа наступного м1сяця
максимально - 500 грн
даже самый занюханый магазинчик в сел1 1 тот бьется по кешбеку
так1 вот дела браточки
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Повідомлень: 3583
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:05
Goodman У Вайбері хоч пише за якою з карток акція? Бо буде як з ТАСом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4727
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:11
klugничего не пишут. не акцентируют. В приглашении написано - ДЛЯ ВАС. Работаю пока с депозитной ВИЗА классик , которую давали с депозитом. После каждой операции на вайбер идет отчет о сумме операции и сумме причитающегося кешбка, пока все четко. Проблем с деньгами нет - через братков закидываем деньгу , приват отправил в бан. По кредитке у меня 11к , а депозитка неограничена - суркисы не пасут СЭП, можно гонять тысячи тысяч и день в день (конечно в пределах разумного)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Повідомлень: 3583
З нами з: 23.11.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 403 раз.
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