Вкладчик1234 написав:Ничего себе акция. А где правила почитать? Интересуют мсс и лимиты на сумму кешбека
сам в шоке. Карта лежала - никого не трогала. Виза классик под депозит /хотя кредитка тоже есть и тоже лежит. Летом окончился депо и забрал тело. Оставил 1000 грн на в1льном 1 вот вчера прилетело на вайбер.
умови - виплата д0 10 числа наступного м1сяця максимально - 500 грн даже самый занюханый магазинчик в сел1 1 тот бьется по кешбеку так1 вот дела браточки
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
klugничего не пишут. не акцентируют. В приглашении написано - ДЛЯ ВАС. Работаю пока с депозитной ВИЗА классик , которую давали с депозитом. После каждой операции на вайбер идет отчет о сумме операции и сумме причитающегося кешбка, пока все четко. Проблем с деньгами нет - через братков закидываем деньгу , приват отправил в бан.
По кредитке у меня 11к , а депозитка неограничена - суркисы не пасут СЭП, можно гонять тысячи тысяч и день в день (конечно в пределах разумного)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman написав:klugничего не пишут. не акцентируют. В приглашении написано - ДЛЯ ВАС. Работаю пока с депозитной ВИЗА классик , которую давали с депозитом. После каждой операции на вайбер идет отчет о сумме операции и сумме причитающегося кешбка, пока все четко. Проблем с деньгами нет - через братков закидываем деньгу , приват отправил в бан.
По кредитке у меня 11к , а депозитка неограничена - суркисы не пасут СЭП, можно гонять тысячи тысяч и день в день (конечно в пределах разумного)
какая карта в ПУМБ будет по СЕП без комиссии,и ссылочку прикрепите