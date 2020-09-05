Додано: Суб 05 вер, 2020 20:18

Перечня мсс неосилили запилить.

Пумб как-то сообщает, что начислил кешбек по операции?

Там где было за количество платежей - сообщал

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте