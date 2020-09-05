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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2547254825492550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:20

Коллеги, рекомендую подписаться на бота пумбы в вайбере
http://www.viber.com/pumb
или
https://chats.viber.com/pumb

Там можно нажимать кнопки, и узнавать про предложения для себя (кешбек, кредиты, рефералка)

Причины:
1. Пумб часто "забывает" уведомить о кешбеке, рефералке и т.п.
2. Из-за настроек, учётка вайбера может не пропускать сообщения пумбы, если нет подписки
3. Можно мониторить предложения для себя онлайн, а не ждать с моря погоды

Зображення
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:06

Вмикайте кешбек від ПУМБ та Visa!

Источник - https://retail.pumb.ua/service/prqv

Как видно из заголовка - ТОЛЬКО ВИЗА
********
Кому лень ходить по ссылках:

Приємні покупки приносять великі кешбеки, якщо ви з ПУМБ. Протягом вересня місяця обирайте одну із чотирьох категорій шопінгу, купуйте товари карткою Visa від ПУМБ на будь-яку суму та отримуйте кешбек до 15%.

У акції беруть участь:

Категорія 1

Кафе та ресторани 5%
Спортивні клуби 5%
Таксі 10%
Категорія 2

Супермаркети та продуктові магазини 3%
АЗС 3%
Магазини краси, парфумів і побутової хімії 3%
Категорія 3

Одяг та взуття, спортивні магазини 4%
Будівельні супермаркети 4%
Магазини електроніки 4%
Категорія 4

Магазини дитячих товарів та іграшок 5%
Зоомагазини 15%
Салони краси, клініки та стоматології 5%
Максимальна сума, яку ви зможете отримати за операції з кешбеком – до 500 грн.

Акція діє з моменту обрання категорії та до кінця поточного місяця. Кешбек нараховується до 10-го числа наступного місяця.

Дізнайтесь усі деталі акції за посиланням.

Почніть отримувати гроші за покупки з ПУМБ!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:18

Перечня мсс неосилили запилить.
Пумб как-то сообщает, что начислил кешбек по операции?
Там где было за количество платежей - сообщал
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:19

Чёрт, завести, что ли, себе всекарту и надеяться что меня тоже пригласят?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:39

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Пумб как-то сообщает, что начислил кешбек по операции?
В вайбере приходит подтверждение операции и расчет кешбека по ней. По наростающей.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:40

Adast смело заводите - ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному (дают 100 грн каждому)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:44

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, рекомендую подписаться на бота пумбы в вайбере

Подписан, информация о движении средств приходит именно туда. Но никаких никогда предложений о кэшбеке не было.

Впервые зашёл в то меню - увидел единственное предложение с кэшбеком в Эльдорадо 5%. Карта - зарплатная всеКАРТА.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:46

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Перечня мсс неосилили запилить.


не смертельно :
Карта "працюе" на сел1, Категория 2
в наявност1 - АТБ, Фуршет, продуктов1 магазинчики ФОП1в
- АЗС КЛО то ОККО ( паливо з позолотою, та без)
- ЕВА + Чистюля + Аврора
для цього села хватае з головою , больше тратить денег негде.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:50

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:увидел единственное предложение с кэшбеком в Эльдорадо 5%.

Моя ВИЗА реально была в руках и использована 2 раза - занести депозит, забрать депозит. %% тратились через ПУМБ онлайн.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:52

  Goodman написав:Моя ВИЗА реально была в руках и использована 2 раза

Ну моя почаще - дважды в месяц для перекидки зарплаты и аванса и иногда в обратном направлении для снятия средних сумм нала в родном банкомате.

А вот именной Master к тому же счёту получен, но нигде никак не использовался.
Vorlon
 
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