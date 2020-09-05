Увы - там условие - ТОЛЬКО ВИЗА.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:46
Re: ПУМБ
Увы - там условие - ТОЛЬКО ВИЗА.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:00
Re: ПУМБ
Немного обидно что акция делается не для всех клиентов (с картой Виза), а для тех кто пользуется вайбером.
Тем более что в телеге у ПУМБ-а тоже есть бот и там можно было запилить аналогичный функционал.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:01
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:17
Re: ПУМБ
"мой" вайбер выцепило автоматом , стоило его установить и туда сразу натолкалось , как рукавичку и ПУМБ, и Форвард, и Приват, и Ашка, и глобус и Моня влезла.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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