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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2548254925502551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:46

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:А вот именной Master к тому же счёту получен, но нигде никак не использовался.
Увы - там условие - ТОЛЬКО ВИЗА.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:00

Re: ПУМБ

Немного обидно что акция делается не для всех клиентов (с картой Виза), а для тех кто пользуется вайбером.

Тем более что в телеге у ПУМБ-а тоже есть бот и там можно было запилить аналогичный функционал.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:01

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:для тех кто пользуется вайбером

не для всіх хто Вайбер юзає.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:17

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:Немного обидно что акция делается не для всех клиентов (с картой Виза), а для тех кто пользуется вайбером.

"мой" вайбер выцепило автоматом , стоило его установить и туда сразу натолкалось , как рукавичку и ПУМБ, и Форвард, и Приват, и Ашка, и глобус и Моня влезла.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:43

Re: ПУМБ

  Goodman написав:"мой" вайбер выцепило автоматом , стоило его установить и туда сразу натолкалось , как рукавичку и ПУМБ, и Форвард, и Приват, и Ашка, и глобус и Моня влезла.

Я вот за это вайбер и ненавижу. Раньше там таксисты срали своей рекламой - удалил, ушел. Потом надо было по делам поставить - моментально набежали маганизы со своей рекламой - опять удалил, ушел.

В телеге всё канонично: с кем хочешь - с тем и общаешься.
Нужен моня - общаешься с их ботом, нужен ПУМБ - общаешься с их ботом.
Не нужны - они тебя даже не найдут если сам их искать не станешь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Немного обидно что акция делается не для всех клиентов (с картой Виза), а для тех кто пользуется вайбером.

Тем более что в телеге у ПУМБ-а тоже есть бот и там можно было запилить аналогичный функционал.

Правила передбачають альтернативний варіант активації - телефоном, але ЛУМУМБа має сама подзвонити.
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