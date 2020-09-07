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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:03
Re: ПУМБ
Не могу ни перевести деньги с карты ПУМБа, ни добавить карту другого банка в приложение — появляется сообщение "Возникла техническая ошибка". У кого-то такое есть ещё?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:14
Аналогично. Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду. На полку в самый дальний угол.
Пойду на днях оформлю Конкорд.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:29
У всех похоже
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:49
По шаблону п2п улетело мгновенно. Через 5 сек и СМС с банка-получателя о получении пришла.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:20
Сейчас да, но дорога ложка к обеду
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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