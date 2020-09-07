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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2549255025512552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:03

Re: ПУМБ

Не могу ни перевести деньги с карты ПУМБа, ни добавить карту другого банка в приложение — появляется сообщение "Возникла техническая ошибка". У кого-то такое есть ещё?
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:14

Аналогично. Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду. На полку в самый дальний угол.
Пойду на днях оформлю Конкорд.
Зображення
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  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлень: 971
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:29

  MASolomko написав:Не могу ни перевести деньги с карты ПУМБа, ни добавить карту другого банка в приложение — появляется сообщение "Возникла техническая ошибка". У кого-то такое есть ещё?

У всех похоже
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:49

По шаблону п2п улетело мгновенно. Через 5 сек и СМС с банка-получателя о получении пришла.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:20

  alibob написав:По шаблону п2п улетело мгновенно. Через 5 сек и СМС с банка-получателя о получении пришла.

Сейчас да, но дорога ложка к обеду
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 02:38

Шо за зверь рассрочка? Предлагают перевести покупку в 888грн в рассрочку. 3 месяца бесплатно. Что там за подводные камни? Как там пересекается с грейсом?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 05:55

Re: ПУМБ

  Striker написав:Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду.
Без запасных тропинок никак :/

Любой банк может иметь сбои в работе системы, а ещё и платёжные системы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2339
З нами з: 08.03.18
Подякував: 205 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 06:25

  MASolomko написав:
  Striker написав:Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду.
Без запасных тропинок никак :/

Любой банк может иметь сбои в работе системы, а ещё и платёжные системы.

Второй раз подряд - это уже закономерность. Как только мне надо перекинуть зарплату, так в этот же день ничего не работает. В итоге теряю % за один день. Не критично, но смысл тогда этого ПУМБа. Попробую Конкорд.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04

  Striker написав:
  MASolomko написав:
  Striker написав:Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду.
Без запасных тропинок никак :/

Любой банк может иметь сбои в работе системы, а ещё и платёжные системы.

Второй раз подряд - это уже закономерность. Как только мне надо перекинуть зарплату, так в этот же день ничего не работает. В итоге теряю % за один день. Не критично, но смысл тогда этого ПУМБа. Попробую Конкорд.


Перекидывайте когда вам не надо. И всё будет работать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:10

  Ratatui написав:Перекидывайте когда вам не надо. И всё будет работать.

Спасибо большое за совет. :lol:
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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  #<1 ... 2549255025512552
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