ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:03
Не могу ни перевести деньги с карты ПУМБа, ни добавить карту другого банка в приложение — появляется сообщение "Возникла техническая ошибка". У кого-то такое есть ещё?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Пон 07 вер, 2020 17:14
Аналогично. Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду. На полку в самый дальний угол.
Пойду на днях оформлю Конкорд.
Отримай бонус за оформлення картки: - +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 - +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Додано: Пон 07 вер, 2020 17:29
MASolomko написав:
Не могу ни перевести деньги с карты ПУМБа, ни добавить карту другого банка в приложение — появляется сообщение "Возникла техническая ошибка". У кого-то такое есть ещё?
У всех похоже
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 2972
З нами з: 06.03.09
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:49
По шаблону п2п улетело мгновенно. Через 5 сек и СМС с банка-получателя о получении пришла.
alibob
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Додано: Пон 07 вер, 2020 19:20
alibob написав:
По шаблону п2п улетело мгновенно. Через 5 сек и СМС с банка-получателя о получении пришла.
Сейчас да, но дорога ложка к обеду
Получи вознаграждение за оформление карт: карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 2972
З нами з: 06.03.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 373 раз.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 02:38
Шо за зверь рассрочка? Предлагают перевести покупку в 888грн в рассрочку. 3 месяца бесплатно. Что там за подводные камни? Как там пересекается с грейсом?
anikola13
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Додано: Вів 08 вер, 2020 05:55
Striker написав:
Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду.
Без запасных тропинок никак :/
Любой банк может иметь сбои в работе системы, а ещё и платёжные системы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2339
З нами з: 08.03.18
Подякував: 205 раз.
Подякували: 323 раз.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 06:25
MASolomko написав: Striker написав:
Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду.
Без запасных тропинок никак :/
Любой банк может иметь сбои в работе системы, а ещё и платёжные системы.
Второй раз подряд - это уже закономерность. Как только мне надо перекинуть зарплату, так в этот же день ничего не работает. В итоге теряю % за один день. Не критично, но смысл тогда этого ПУМБа. Попробую Конкорд.
Отримай бонус за оформлення картки: - +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 - +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Повідомлень: 971
З нами з: 15.02.20
Подякував: 94 раз.
Подякували: 105 раз.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 18:04
Striker написав: MASolomko написав: Striker написав:
Второй раз подряд банк делает подставу. Ну на***, больше я с этим дерьмом связываться не буду.
Без запасных тропинок никак :/
Любой банк может иметь сбои в работе системы, а ещё и платёжные системы.
Второй раз подряд - это уже закономерность. Как только мне надо перекинуть зарплату, так в этот же день ничего не работает. В итоге теряю % за один день. Не критично, но смысл тогда этого ПУМБа. Попробую Конкорд.
Перекидывайте когда вам не надо. И всё будет работать.
Ratatui
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