RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2551255225532554>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:01

  Striker написав:
  Ratatui написав:Перекидывайте когда вам не надо. И всё будет работать.

Спасибо большое за совет. :lol:


Эх на хлеб не намажешь. :lol:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7013
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:02

Re: ПУМБ

Коллеги подскажите, как с карты Всекарта ПУМБ перевести деньги на карту коко Форварда без комиса, спс.
тарасов
 
Повідомлень: 443
З нами з: 20.03.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:04

  тарасов написав:Коллеги подскажите, как с карты Всекарта ПУМБ перевести деньги на карту коко Форварда без комиса, спс.

Толкать из приложения ПУМБа на карту форварда, по номеру карты форварда
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12530
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7124 раз.
Подякували: 3309 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:10

Вкладчик1234
спс, только с приложения или можно с ноутбука...
тарасов
 
Повідомлень: 443
З нами з: 20.03.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:12

Re: ПУМБ

Можно (со своего кабинета, естественно).
alibob
 
Повідомлень: 75
З нами з: 31.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15

  тарасов написав:спс, только с приложения или можно с ноутбука...

Веб-версия рисует комиссию

Зображення

А, сразу не увидел, пишут, что для всекарты тоже без комиса
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12530
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7124 раз.
Подякували: 3309 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:19

Re: ПУМБ

значит только приложения?
тарасов
 
Повідомлень: 443
З нами з: 20.03.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24

  тарасов написав:значит только приложения?

Проверил: веб тоже возможен без комиссии для всекарты (если толкать)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12530
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7124 раз.
Подякували: 3309 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:35

Вкладчик1234
как, просветите...
тарасов
 
Повідомлень: 443
З нами з: 20.03.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:47

Приложуху не юзаю.
А веб прекрасно тянет на всекарту и толкает с неё же
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4701
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2551255225532554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, Ромасик, Rimlyanin1, Vorlon, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89161)
09.09.2020 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.