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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:01
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:02
Re: ПУМБ
Коллеги подскажите, как с карты Всекарта ПУМБ перевести деньги на карту коко Форварда без комиса, спс.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:04
Толкать из приложения ПУМБа на карту форварда, по номеру карты форварда
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:12
Re: ПУМБ
Можно (со своего кабинета, естественно).
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:15
Веб-версия рисует комиссию
А, сразу не увидел, пишут, что для всекарты тоже без комиса
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:19
Re: ПУМБ
значит только приложения?
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:24
Проверил: веб тоже возможен без комиссии для всекарты (если толкать)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:47
Приложуху не юзаю.
А веб прекрасно тянет на всекарту и толкает с неё же
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