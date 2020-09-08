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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53
все спс, перевел через приложение, все ок
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тарасов
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53
mustbe
ну у меня почему то толкает с комисом...
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тарасов
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-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
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на тему