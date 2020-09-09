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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2552255325542555>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53

Re: ПУМБ

все спс, перевел через приложение, все ок
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53

mustbe
ну у меня почему то толкает с комисом...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:36

  тарасов написав:mustbe
ну у меня почему то толкает с комисом...

Это невозможно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:33

Re: ПУМБ

"PUMB BANK" Uvaga vash rahunok zablokovano, terminovo proidit avtorizaciu za nom.

+38(044)331-68-84

+380 66 343 0833
0663430833
380663430833

Смс пришло на финнНомер
Попытался зайти в апликуху, таки да
Заблокированн аккаунт.

урки блокируют банкинг неправильным вводом пароля и шлют смс.
СБ банка это подтвердила:
"Аккаунт заблокирован за неправильный ввод пароля"

Даже погрозили поработать с номерами из смс !!!!!!!!!

Вот тут странность, урки знают фин. номер, но для неправильного ввода пароля нужно знать ещё
и логин?!!

У меня логин не есть номер мобильного.

Или они в андроидном приложении вводят?
Тогда почему не приходит смс на финн номер?
Если в банке Пумб утечка не только номеров клиентов, но и логинов?

Может тогда нуего нафиг такой банк.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:38

  BigMan написав:"PUMB BANK" Uvaga vash rahunok zablokovano, terminovo proidit avtorizaciu za nom.

+38(044)331-68-84

+380 66 343 0833
0663430833
380663430833

Смс пришло на финнНомер
Попытался зайти в апликуху, таки да
Заблокированн аккаунт.

урки блокируют банкинг неправильным вводом пароля и шлют смс.
СБ банка это подтвердила:
"Аккаунт заблокирован за неправильный ввод пароля"

Даже погрозили поработать с номерами из смс !!!!!!!!!

Вот тут странность, урки знают фин. номер, но для неправильного ввода пароля нужно знать ещё
и логин?!!

У меня логин не есть номер мобильного.

Или они в андроидном приложении вводят?
Тогда почему не приходит смс на финн номер?
Если в банке Пумб утечка не только номеров клиентов, но и логинов?

Может тогда нуего нафиг такой банк.

Звякав на теплу лінію...ідентифіковували і присилали тимчасовий пароль входу в ІБ ...при першому вході який змінюється.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:57

Re: ПУМБ

Оф. представителю,

Передайте кому-нибудь, что сервис, которому ваш банк наверняка платит барыши за спец условия пополнения для клиентов банка на деле не то, что не выполняет на себя обязательства, а вообще создал лабиринт, препятствующий улучшению ситуации.

Сервис здесь: https://paycell.ua/category-insurance-b ... ce-capital
Так как комиссия почти в 3 раза меньше, чем у остальных банков на этом сервисе - значит банк ПУМБ решил потратиться на это (в никуда, как видим)
Проблема: пополнить нельзя никак. Айбанов не видит (неправильные якобы), номера карт аналогично (3-4 разных вариантов ответов ошибок).
Попытки решения: звонок в ПРОСТІР - шо такое пейсел? это терминал?; письма на имейлы лайфселл и пейселл - игнор; звонок на лайфселл - фантасмагория, в итоге после фантастических увиливаний оператор решил создать заявку на "убрать неработающую функцию", потому что из моей тирады услышал фразу "уберите тогда функцию если не хотите ее чинить, а не пытайтесь спрятать проблему под ковер"... а, ну и ваша поддержка тоже отказалась что-либо делать - не ее же сервис. Не важно, что кто-то умнее в управленческом кругу принял решение профинансировать данный канал пополнения для удобства клиентов. :roll:
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:07

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:
  BigMan написав:"PUMB BANK" Uvaga vash rahunok zablokovano, terminovo proidit avtorizaciu za nom.

+38(044)331-68-84

+380 66 343 0833
0663430833
380663430833

Смс пришло на финнНомер
Попытался зайти в апликуху, таки да
Заблокированн аккаунт.

урки блокируют банкинг неправильным вводом пароля и шлют смс.
СБ банка это подтвердила:
"Аккаунт заблокирован за неправильный ввод пароля"

Даже погрозили поработать с номерами из смс !!!!!!!!!

Вот тут странность, урки знают фин. номер, но для неправильного ввода пароля нужно знать ещё
и логин?!!

У меня логин не есть номер мобильного.

Или они в андроидном приложении вводят?
Тогда почему не приходит смс на финн номер?
Если в банке Пумб утечка не только номеров клиентов, но и логинов?

Может тогда нуего нафиг такой банк.

Звякав на теплу лінію...ідентифіковували і присилали тимчасовий пароль входу в ІБ ...при першому вході який змінюється.
Это к чему?
И так понятно как действовать.
Вопрос то в схеме.

Зачем тогда логин если можно зная финномер забанить нетбанкинг любому?

Или все-же утечка в банке и логинов?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:13

Re: ПУМБ

  BigMan написав:Зачем тогда логин если можно зная финномер забанить нетбанкинг любому?

Так в любій банці де логін номер телефону...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:36

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:
  BigMan написав:Зачем тогда логин если можно зная финномер забанить нетбанкинг любому?

Так в любій банці де логін номер телефону...мабуть.
В пумбе всегда( у меня по крайней мере) был логин.
Естесно не совпадающий.с финн.номером.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:45

  BigMan написав:
Квесторе_поверніться написав:
  BigMan написав:Зачем тогда логин если можно зная финномер забанить нетбанкинг любому?

Так в любій банці де логін номер телефону...мабуть.
В пумбе всегда( у меня по крайней мере) был логин.
Естесно не совпадающий.с финн.номером.

Там теперь можно зайти или по логину или по номеру телепона :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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