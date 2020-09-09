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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:53
Re: ПУМБ
все спс, перевел через приложение, все ок
Додано: Сер 09 вер, 2020 17:36
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:33
Re: ПУМБ
"PUMB BANK" Uvaga vash rahunok zablokovano, terminovo proidit avtorizaciu za nom.
+38(044)331-68-84
+380 66 343 0833
0663430833
380663430833
Смс пришло на финнНомер
Попытался зайти в апликуху, таки да
Заблокированн аккаунт.
урки блокируют банкинг неправильным вводом пароля и шлют смс.
СБ банка это подтвердила:
"Аккаунт заблокирован за неправильный ввод пароля"
Даже погрозили поработать с номерами из смс !!!!!!!!!
Вот тут странность, урки знают фин. номер, но для неправильного ввода пароля нужно знать ещё
и логин?!!
У меня логин не есть номер мобильного.
Или они в андроидном приложении вводят?
Тогда почему не приходит смс на финн номер?
Если в банке Пумб утечка не только номеров клиентов, но и логинов?
Может тогда нуего нафиг такой банк.
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:38
Звякав на теплу лінію...ідентифіковували і присилали тимчасовий пароль входу в ІБ ...при першому вході який змінюється.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 18:57
Re: ПУМБ
Оф. представителю,
Передайте кому-нибудь, что сервис, которому ваш банк наверняка платит барыши за спец условия пополнения для клиентов банка на деле не то, что не выполняет на себя обязательства, а вообще создал лабиринт, препятствующий улучшению ситуации.
Сервис здесь:
Так как комиссия почти в 3 раза меньше, чем у остальных банков на этом сервисе - значит банк ПУМБ решил потратиться на это (в никуда, как видим)
Проблема: пополнить нельзя никак. Айбанов не видит (неправильные якобы), номера карт аналогично (3-4 разных вариантов ответов ошибок).
Попытки решения: звонок в ПРОСТІР - шо такое пейсел? это терминал?; письма на имейлы лайфселл и пейселл - игнор; звонок на лайфселл - фантасмагория, в итоге после фантастических увиливаний оператор решил создать заявку на "убрать неработающую функцию", потому что из моей тирады услышал фразу "уберите тогда функцию если не хотите ее чинить, а не пытайтесь спрятать проблему под ковер"... а, ну и ваша поддержка тоже отказалась что-либо делать - не ее же сервис. Не важно, что кто-то умнее в управленческом кругу принял решение профинансировать данный канал пополнения для удобства клиентов.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 19:07
Re: ПУМБ
Это к чему?
И так понятно как действовать.
Вопрос то в схеме.
Зачем тогда логин если можно зная финномер забанить нетбанкинг любому?
Или все-же утечка в банке и логинов?
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:13
Re: ПУМБ
Так в любій банці де логін номер телефону...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:36
Re: ПУМБ
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:45
Там теперь можно зайти или по логину или по номеру телепона
... делайте хоть что-нибудь!
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