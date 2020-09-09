Додано: Сер 09 вер, 2020 18:57

Передайте кому-нибудь, что сервис, которому ваш банк наверняка платит барыши за спец условия пополнения для клиентов банка на деле не то, что не выполняет на себя обязательства, а вообще создал лабиринт, препятствующий улучшению ситуации.Сервис здесь:Так как комиссия почти в 3 раза меньше, чем у остальных банков на этом сервисе - значит банк ПУМБ решил потратиться на это (в никуда, как видим)Проблема: пополнить нельзя никак. Айбанов не видит (неправильные якобы), номера карт аналогично (3-4 разных вариантов ответов ошибок).Попытки решения: звонок в ПРОСТІР - шо такое пейсел? это терминал?; письма на имейлы лайфселл и пейселл - игнор; звонок на лайфселл - фантасмагория, в итоге после фантастических увиливаний оператор решил создать заявку на "убрать неработающую функцию", потому что из моей тирады услышал фразу "уберите тогда функцию если не хотите ее чинить, а не пытайтесь спрятать проблему под ковер"... а, ну и ваша поддержка тоже отказалась что-либо делать - не ее же сервис. Не важно, что кто-то умнее в управленческом кругу принял решение профинансировать данный канал пополнения для удобства клиентов.