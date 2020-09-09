RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2552255325542555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48

Какая-то хрень с реферальной программой.
Взял через вайбер оставил заявку на ВсеКарту. Мне позвонил манагер, договорились когда я приду в отделение. Прихожу, а мне говорят что никаких заявок не было. Спрашиваю за реферальную программу - у всех глаза по 5 копеек.
Adast
 
Повідомлень: 147
З нами з: 04.06.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:59

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Кому то еще названивает с номеров диапазона 07331259.. и далее, вроде как ПУМБ.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 537
З нами з: 09.02.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:35

  Adast написав:Какая-то хрень с реферальной программой.
Взял через вайбер оставил заявку на ВсеКарту. Мне позвонил манагер, договорились когда я приду в отделение. Прихожу, а мне говорят что никаких заявок не было. Спрашиваю за реферальную программу - у всех глаза по 5 копеек.

Можно оформлять. На рефералку это никак не влияет.
Главное - "отработка" через вайбер и "кол-центр". Получаете карту, делаете транзакцию от 100грн, и готово
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7124 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:38

Re: ПУМБ

Зашибись приложение у ПУМБ-а.

Кредитная карта в приложении недоступна, уже несколько минут. Что-то там обновляется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 06.08.19
Подякував: 317 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:16

  clientage написав:Там теперь можно зайти или по логину или по номеру телепона

это было сделано явно кем-то из "альтернативно одарённых" (в народе их называют де-билами)... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4826
З нами з: 06.08.08
Подякував: 253 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:23

vitaliy_berdinskikh

У них это каждую ночь :)
Тоже недавно оформил кредитку и в первый раз удивился, а за месяц привык.
PUnder
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 02.08.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2552255325542555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sanio, Slx і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.