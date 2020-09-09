|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:48
Какая-то хрень с реферальной программой.
Взял через вайбер оставил заявку на ВсеКарту. Мне позвонил манагер, договорились когда я приду в отделение. Прихожу, а мне говорят что никаких заявок не было. Спрашиваю за реферальную программу - у всех глаза по 5 копеек.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:59
Добрый вечер. Кому то еще названивает с номеров диапазона 07331259.. и далее, вроде как ПУМБ.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:35
Adast написав:
Какая-то хрень с реферальной программой.
Взял через вайбер оставил заявку на ВсеКарту. Мне позвонил манагер, договорились когда я приду в отделение. Прихожу, а мне говорят что никаких заявок не было. Спрашиваю за реферальную программу - у всех глаза по 5 копеек.
Можно оформлять. На рефералку это никак не влияет.
Главное - "отработка" через вайбер и "кол-центр". Получаете карту, делаете транзакцию от 100грн, и готово
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12532
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7124 раз.
- Подякували: 3313 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:38
Зашибись приложение у ПУМБ-а.
Кредитная карта в приложении недоступна, уже несколько минут. Что-то там обновляется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1279
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:16
clientage написав:
Там теперь можно зайти или по логину или по номеру телепона
это было сделано явно кем-то из "альтернативно одарённых" (в народе их называют де-билами)...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4826
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:23
vitaliy_berdinskikh
У них это каждую ночь
Тоже недавно оформил кредитку и в первый раз удивился, а за месяц привык.
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 вер, 2020 06:04
Adast написав:
Прихожу, а мне говорят что никаких заявок не было.
Менеджер Вас записывает на встречу в отделении. Отделение эту заявку видит. Далее оформляете как положено и указываете финансовый номер, с которого подавали заявку. Выполняете условие торговой операции и ждёте кешбек.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2344
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|