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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:23
Avril_ks, на протяжении 31 дня.
Adast, надо торговая операция картой.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:36
MASolomko написав:
Avril_ks, на протяжении 31 дня.
Adast, надо торговая операция картой.
Спасибо!
Я потенциально лопухнулся с картой, впарили мне ВсеКарту для бизнеса, тарифы такие же, но есть всякая замануха как у более дорогих карт.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:28
Avril_ks написав:
Ну я покупку в торговой сети и сделал, но уже неделя прошла, кэшбек так и не зачислили.
Я сделал покупку 13 августа, а 19-го уже начислили.
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