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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:23

Re: ПУМБ

Avril_ks, на протяжении 31 дня.

Adast, надо торговая операция картой.
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:36

  MASolomko написав:Avril_ks, на протяжении 31 дня.
Adast, надо торговая операция картой.

Спасибо!
Я потенциально лопухнулся с картой, впарили мне ВсеКарту для бизнеса, тарифы такие же, но есть всякая замануха как у более дорогих карт.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:28

  Avril_ks написав:Ну я покупку в торговой сети и сделал, но уже неделя прошла, кэшбек так и не зачислили.

Я сделал покупку 13 августа, а 19-го уже начислили.
Отримай бонус за оформлення картки:
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:12

ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:26

  uaprofi написав:ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?


открывал в долларе через веб-банкинг, такого не было
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:29

  uaprofi написав:ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?

Получал в отделении в долларах и ЕВРО никакой платы не брали и в выписках всё чисто было
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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