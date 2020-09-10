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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:23
Avril_ks, на протяжении 31 дня.
Adast, надо торговая операция картой.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:36
MASolomko написав:
Avril_ks, на протяжении 31 дня.
Adast, надо торговая операция картой.
Спасибо!
Я потенциально лопухнулся с картой, впарили мне ВсеКарту для бизнеса, тарифы такие же, но есть всякая замануха как у более дорогих карт.
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Adast
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:28
Avril_ks написав:
Ну я покупку в торговой сети и сделал, но уже неделя прошла, кэшбек так и не зачислили.
Я сделал покупку 13 августа, а 19-го уже начислили.
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Striker
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:12
ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:26
uaprofi написав:
ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?
открывал в долларе через веб-банкинг, такого не было
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alibob
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:29
uaprofi написав:
ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?
Получал в отделении в долларах и ЕВРО никакой платы не брали и в выписках всё чисто было
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:52
uaprofi написав:
ребята, а кто открывал всё карту в валюте - то до момента получения карты у вас тоже висело по этой карте минус 5 евро? или шо это может быть?
вроде карты же бесплатны?
Неснижаемый остаток есть только для карты в фунтах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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