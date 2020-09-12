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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:16
uaprofi написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Неснижаемый остаток есть только для карты в фунтах
lloydbanksua написав:
Карты в рублях это тоже касается (200 р.).
а можете подсказать где это в тарифах
похоже дело именно в этом - но в тарифах ничего не нашёл про неснижаемый остаток
2.4.9. Незнижуваний залишок по картковому рахунку:
5 GBP
200 RUB
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 13 вер, 2020 12:55
ребята, вот эта все КАРТА Бизнес
- там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 13 вер, 2020 13:07
uaprofi написав:
ребята, вот эта все КАРТА Бизнес
- там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Мне в отделении втирали что там одни только преимущества перед обычной картой.
Подозреваю что могут не дать бонус за рефералку и не подключить к программе кэшбека.
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