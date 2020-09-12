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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2554255525562557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:16

  uaprofi написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Неснижаемый остаток есть только для карты в фунтах


  lloydbanksua написав:Карты в рублях это тоже касается (200 р.).


а можете подсказать где это в тарифах
похоже дело именно в этом - но в тарифах ничего не нашёл про неснижаемый остаток

2.4.9. Незнижуваний залишок по картковому рахунку:
5 GBP
200 RUB
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:55

ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:07

  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Мне в отделении втирали что там одни только преимущества перед обычной картой.
Подозреваю что могут не дать бонус за рефералку и не подключить к программе кэшбека.
Adast
 
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