2.4.9. Незнижуваний залишок по картковому рахунку:
5 GBP
200 RUB
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:16
2.4.9. Незнижуваний залишок по картковому рахунку:
5 GBP
200 RUB
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 13 вер, 2020 12:55
ребята, вот эта
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 13 вер, 2020 13:07
Мне в отделении втирали что там одни только преимущества перед обычной картой.
Подозреваю что могут не дать бонус за рефералку и не подключить к программе кэшбека.
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