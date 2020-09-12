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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2555255625572558>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:16

  uaprofi написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Неснижаемый остаток есть только для карты в фунтах


  lloydbanksua написав:Карты в рублях это тоже касается (200 р.).


а можете подсказать где это в тарифах
похоже дело именно в этом - но в тарифах ничего не нашёл про неснижаемый остаток

2.4.9. Незнижуваний залишок по картковому рахунку:
5 GBP
200 RUB
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:55

ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:07

  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Мне в отделении втирали что там одни только преимущества перед обычной картой.
Подозреваю что могут не дать бонус за рефералку и не подключить к программе кэшбека.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:39

  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Ну у нее есть СВОИ Тарифы в общем списке тарифов
2.3. Тарифи за Пакетом послуг «всеКАРТА Бізнес»
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:33

  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:50

  clientage написав:
  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Ну у нее есть СВОИ Тарифы в общем списке тарифов
2.3. Тарифи за Пакетом послуг «всеКАРТА Бізнес»


я воопщемто чего спрашиваю:
пункт 2.3. вижу и на первый взгляд всё как и у "Всё карта" + лаунжи (так как платиновая карта), т.е. вопрос нет ли там "подводных камней"

там столько сносок и примечаний - шо хрен разберёшься
может кто реально пользуеться всё окей? всё как и должно быть?

З.Ы.
а то у всё карты тоже есть "2.1. Тарифи за Пакетом послуг «всеКАРТА»"
но то шо по рублям и фунтам есть неснижаемый остаток они удачно вынесли совершенно в другой раздел тарифов


Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 16:55

  lloydbanksua написав:
  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.


нет - это карта для обычного ежедневного пользования физ лица.
это обычный счёт физлица (типа 2620)

просто оформить его можно только при наличие документов ФОП
4 Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:10

  uaprofi написав:
  lloydbanksua написав:
  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.


нет - это карта для обычного ежедневного пользования физ лица.
это обычный счёт физлица (типа 2620)

просто оформить его можно только при наличие документов ФОП
4 Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця


Вопрос такой: нужна ли ФОПу эта -Бизнес/платина (кроме понтов). Небось по движу по ней банк сразу в налоговую будет капать? Как они будут различать средства свои/ФОПа? Тут же счет ФОПа к карте не открывают? А с другого банка прилевшие типа как своими всегда считались...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:14

  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?


Cлышал, что при пополнении безналом со счета ФОП, который не в ПУМБ, берет комиссию за вход. Так что лучше тестовый платеж сначала провести.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:20

  alibob написав:Вопрос такой: нужна ли ФОПу эта -Бизнес/платина (кроме понтов). Небось по движу по ней банк сразу в налоговую будет капать? Как они будут различать средства свои/ФОПа? Тут же счет ФОПа к карте не открывают? А с другого банка прилевшие типа как своими всегда считались...

Це звичайна картка для особистих потреб яка видається тільки тим в кого відкритий ФОП.
Ну а плюшки - платина, іменна, лаунж зони, ну і якщо вибрати Mastercard то буде ще й участь в Mastercard Rewards.
Я собі відкрив саме ВсеКарта Бізнес через те що можу ну і щоб знімати кошти в банкоматах (взяв Visa щоб по 2к знімати з Привата).
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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