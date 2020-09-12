uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.
uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.
нет - это карта для обычного ежедневного пользования физ лица. это обычный счёт физлица (типа 2620)
просто оформить его можно только при наличие документов ФОП
4 Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця
uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.
нет - это карта для обычного ежедневного пользования физ лица. это обычный счёт физлица (типа 2620)
просто оформить его можно только при наличие документов ФОП
4 Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця
Вопрос такой: нужна ли ФОПу эта -Бизнес/платина (кроме понтов). Небось по движу по ней банк сразу в налоговую будет капать? Как они будут различать средства свои/ФОПа? Тут же счет ФОПа к карте не открывают? А с другого банка прилевшие типа как своими всегда считались...
alibob написав:Вопрос такой: нужна ли ФОПу эта -Бизнес/платина (кроме понтов). Небось по движу по ней банк сразу в налоговую будет капать? Как они будут различать средства свои/ФОПа? Тут же счет ФОПа к карте не открывают? А с другого банка прилевшие типа как своими всегда считались...
Це звичайна картка для особистих потреб яка видається тільки тим в кого відкритий ФОП. Ну а плюшки - платина, іменна, лаунж зони, ну і якщо вибрати Mastercard то буде ще й участь в Mastercard Rewards. Я собі відкрив саме ВсеКарта Бізнес через те що можу ну і щоб знімати кошти в банкоматах (взяв Visa щоб по 2к знімати з Привата).