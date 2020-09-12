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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2555255625572558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:37

miltador[/quote] Я собі відкрив саме ВсеКарта Бізнес через те що можу ну і щоб знімати кошти в банкоматах (взяв Visa щоб по 2к знімати з Привата).[/quote]

В мене звичайні, не -Бізнес. 2к також за раз з візи, це з будь-якої візи будь-якого банку (в нормальних банкоматах, але є і такі, що ніяк більше 1000/500 і навіть 200 за раз не дають - це настройки банків для чужих карток). До одного рахунка по дві-три безкоштовні візи (іменні, безконтакт) і мастера по одному (про всяк випадок). До речі, зняли обмеження щодо кількості рахунків всекарта в одній валюті, маю вже три в гривні, ніби більше поки не треба.
alibob
 
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  #<1 ... 2555255625572558
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