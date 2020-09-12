miltador[/quote] Я собі відкрив саме ВсеКарта Бізнес через те що можу ну і щоб знімати кошти в банкоматах (взяв Visa щоб по 2к знімати з Привата).[/quote]
В мене звичайні, не -Бізнес. 2к також за раз з візи, це з будь-якої візи будь-якого банку (в нормальних банкоматах, але є і такі, що ніяк більше 1000/500 і навіть 200 за раз не дають - це настройки банків для чужих карток). До одного рахунка по дві-три безкоштовні візи (іменні, безконтакт) і мастера по одному (про всяк випадок). До речі, зняли обмеження щодо кількості рахунків всекарта в одній валюті, маю вже три в гривні, ніби більше поки не треба.