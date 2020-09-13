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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:37
miltador[/quote] Я собі відкрив саме ВсеКарта Бізнес через те що можу ну і щоб знімати кошти в банкоматах (взяв Visa щоб по 2к знімати з Привата).[/quote]
В мене звичайні, не -Бізнес. 2к також за раз з візи, це з будь-якої візи будь-якого банку (в нормальних банкоматах, але є і такі, що ніяк більше 1000/500 і навіть 200 за раз не дають - це настройки банків для чужих карток). До одного рахунка по дві-три безкоштовні візи (іменні, безконтакт) і мастера по одному (про всяк випадок). До речі, зняли обмеження щодо кількості рахунків всекарта в одній валюті, маю вже три в гривні, ніби більше поки не треба.
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alibob
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:36
alibob написав:
Вопрос такой: нужна ли ФОПу эта -Бизнес/платина (кроме понтов). Небось по движу по ней банк сразу в налоговую будет капать?
Как они будут различать средства свои/ФОПа? Тут же счет ФОПа к карте не открывают? А с другого банка прилевшие типа как своими всегда считались...
Банк сам не "капати" у податкову про рух за рахунком, який би це рахунок не був, бо поки що все ще існує банківська таємниця. У податкову банк "капає" лише про сам факт наявності у Вас рахунку, якщо знає, що ви ФОП. Без Вашого відома дані щодо руху за рахунком податкова можуе отримати лише у тому разі, якщо Вас підозрюють у набутті активів корупційним шляхом, що малоймовірно для більшості з нас.
У чому прикол відкривати картки навіть для чужих ФОПів - не ясно, можливо заманюють для наступної спроби перетягнути на обслуговування до себе. ПУМБа одна з тих банок, що активно замахують своїми телефонними пропозиціями відкрити у них ФОПівський рахунок хоч 2-м, чи 3-м чи, запасним, чи хоч на чорний день. Напевно вирішили розширити діапазон рекламних інструментів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 23:00
uaprofi написав: lloydbanksua написав: uaprofi написав:
ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа
(если использовать не по назначению может заблочить финмон). Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.
нет - это карта для обычного ежедневного пользования физ лица.
это обычный счёт физлица (типа 2620)
просто оформить его можно только при наличие документов ФОП
4 Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця
Я в пумбе работаю, поэтому точно знаю, что для личных нужд эту карту лучше не использовать.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 13 вер, 2020 23:28
lloydbanksua написав:
Я в пумбе работаю, поэтому точно знаю, что для личных нужд эту карту лучше не использовать.
Сказали А - говорите и Б.
Что будет, если её использовать как транзитку или под обнал ?
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mustbe
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Додано: Пон 14 вер, 2020 00:16
mustbe написав:
Что будет, если её использовать как транзитку или под обнал ?
Проверят и доначислят.
ФОП за свои проделки отвечает всем своим майном.
Зачем геммор там, где его быть не должно? Мало других инструментов?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 14 вер, 2020 00:19
mustbe написав: lloydbanksua написав:
Я в пумбе работаю, поэтому точно знаю, что для личных нужд эту карту лучше не использовать.
Сказали А - говорите и Б.
Что будет, если её использовать как транзитку или под обнал ?
lloydbanksua написав: uaprofi написав:
ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?
Все карта Бизнес оформляется только ФОПам. Использовать ее можно только для получения дохода от деятельности ФОПа (если использовать не по назначению может заблочить финмон)
. Для своих нужд - только всеКарта. Карта платинум, бесплатная. Тарифы такие же, как и на обычной всеКарта.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:57
lloydbanksua написав:
Я в пумбе работаю, поэтому точно знаю, что для личных нужд эту карту лучше не использовать.
ну если карта ляжет - скорей всего оформлю
и буду пользовать сугубо для личных целей
буду юзать как транзитник, для депо, и магазинов, ... и прочего
т.е и как все остальные карты
если вдруг "залочат" - обязательно напишу)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:05
Goodman написав: mustbe написав:
Что будет, если её использовать как транзитку или под обнал ?
Проверят и доначислят.
ФОП за свои проделки отвечает всем своим майном.
Донарахують за що? Якщо там 2620 (як запевняє uaprofi
) і не має підстав вважати, що картка використовується для отримання платежів від сторонніх осіб? Ви розумієте різницю між тим, щоб відповідати усім майном і сплачувати податок з усього свого майна?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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