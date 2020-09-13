Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту.
О каких суммах в месяц идёт речь ?
Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт.
Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:07
Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту.
О каких суммах в месяц идёт речь ?
Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт.
Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
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