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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2556255725582559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:07

  lloydbanksua написав:может заблочить финмон

Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту.
О каких суммах в месяц идёт речь ?
Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт.
Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
mustbe
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  #<1 ... 2556255725582559
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