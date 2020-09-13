Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту.
О каких суммах в месяц идёт речь ?
Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт.
Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:07
Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту.
О каких суммах в месяц идёт речь ?
Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт.
Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:59
ты что-то путаешь
мы тут обсуждаем как раз то что ФОП-ам банк открывает вместо обычной всекарты карту всекарта бизнес.
При этом счёт этой всекарты не является бизнес-счётом: для бизнес-счёта надо открывать отдельный счёт, он будет записан именно на ФОП Петренко Петр Петрович, в то время как счёт всекарты бизнес записан на самого Петренко Петр Петрович.
Дополнение:
Ещё одна важная деталь: тариф всекарты бизнес описан в документе "Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 14 вер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:34
В тарифах нет процента на остаток. Для обычной гривневой всекарты это 8%. ХЗ реально ли не будет начисляться процент или это просто косяк оформления PDF-ки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:40
Лень искать ссылку, но во всекарте нет процента на остаток
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:55
Re: ПУМБ
В общем ты прав але є одне але.
Всекарта бизнес не может быть зарплатной, пенсионной или социальной. А для обычных всекарт, если они открыты как пенсионные или социальные, начисляется 8% на остаток если на счету более 1000 гривен. Для зарплатных нет, для всех прочих тоже нет.
Это единственная разница которую я смог найти в тарифах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 14 вер, 2020 09:58
А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:06
Чёрт его знает. Ограничения есть для обычной всекарты: можно иметь только одну обычную всекарту. Если ещё есть зарплатная всекарта то это исключение: можно иметь личную всекарту и зарплатную всекарту.
В тарифах есть такое
Всекарта бизнес вроде как отдельный продукт в похожим назнанием и распространяется ли на него ограничение по обычной всекарте в тарифах ничего не написано. Единственное что его нельзя открыть не имя ФОП:
Тоесть чтобы иметь право претендовать на все три вариант надо быть ФОП, подрабатывающим наемных работником: тогда можно на работе оформить зарплатную всекарту, как ФОП оформить всекарту бизнес и попробовать открыть ещё и обычную всекарту. Что в итоге даст возможность через кассу снимать три миллиона гривен в месяц без комиссии Если финмон конечно не хлопнет раньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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