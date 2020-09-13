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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2556255725582559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:07

  lloydbanksua написав:может заблочить финмон

Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту.
О каких суммах в месяц идёт речь ?
Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт.
Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:59

  lloydbanksua написав:
  mustbe написав:
  lloydbanksua написав:Я в пумбе работаю, поэтому точно знаю, что для личных нужд эту карту лучше не использовать.

Сказали А - говорите и Б.
Что будет, если её использовать как транзитку или под обнал ?

Об этом я уже писал выше - может заблочить финмон. Для транзита и обнала лучше оформить обычную всеКарта.

ты что-то путаешь

мы тут обсуждаем как раз то что ФОП-ам банк открывает вместо обычной всекарты карту всекарта бизнес.

При этом счёт этой всекарты не является бизнес-счётом: для бизнес-счёта надо открывать отдельный счёт, он будет записан именно на ФОП Петренко Петр Петрович, в то время как счёт всекарты бизнес записан на самого Петренко Петр Петрович.

Дополнение:
Ещё одна важная деталь: тариф всекарты бизнес описан в документе "Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб".
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 14 вер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:34

  uaprofi написав:ребята, вот эта все КАРТА Бизнес - там действительно тарифы один в один как на "всёкарте" только выдают платиновую под лаунжи? или есть какието скрытые "сюрпризы"?

В тарифах нет процента на остаток. Для обычной гривневой всекарты это 8%. ХЗ реально ли не будет начисляться процент или это просто косяк оформления PDF-ки.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:40

  vitaliy_berdinskikh написав:В тарифах нет процента на остаток. Для обычной гривневой всекарты это 8%. ХЗ реально ли не будет начисляться процент или это просто косяк оформления PDF-ки.

Лень искать ссылку, но во всекарте нет процента на остаток
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:55

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Лень искать ссылку, но во всекарте нет процента на остаток


В общем ты прав але є одне але.

Всекарта бизнес не может быть зарплатной, пенсионной или социальной. А для обычных всекарт, если они открыты как пенсионные или социальные, начисляется 8% на остаток если на счету более 1000 гривен. Для зарплатных нет, для всех прочих тоже нет.

Это единственная разница которую я смог найти в тарифах.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:Лень искать ссылку, но во всекарте нет процента на остаток


В общем ты прав але є одне але.

Всекарта бизнес не может быть зарплатной, пенсионной или социальной. А для обычных всекарт, если они открыты как пенсионные или социальные, начисляется 8% на остаток если на счету более 1000 гривен. Для зарплатных нет, для всех прочих тоже нет.

Это единственная разница которую я смог найти в тарифах.

А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:06

  clientage написав:А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?

Чёрт его знает. Ограничения есть для обычной всекарты: можно иметь только одну обычную всекарту. Если ещё есть зарплатная всекарта то это исключение: можно иметь личную всекарту и зарплатную всекарту.
В тарифах есть такое
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.



Всекарта бизнес вроде как отдельный продукт в похожим назнанием и распространяется ли на него ограничение по обычной всекарте в тарифах ничего не написано. Единственное что его нельзя открыть не имя ФОП:
Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця.


Тоесть чтобы иметь право претендовать на все три вариант надо быть ФОП, подрабатывающим наемных работником: тогда можно на работе оформить зарплатную всекарту, как ФОП оформить всекарту бизнес и попробовать открыть ещё и обычную всекарту. Что в итоге даст возможность через кассу снимать три миллиона гривен в месяц без комиссии :mrgreen: Если финмон конечно не хлопнет раньше.
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