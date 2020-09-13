Додано: Пон 14 вер, 2020 10:06

clientage написав: А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную? А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?

Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:

- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";

- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.

Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця.

Чёрт его знает. Ограничения есть для обычной всекарты: можно иметь только одну обычную всекарту. Если ещё есть зарплатная всекарта то это исключение: можно иметь личную всекарту и зарплатную всекарту.В тарифах есть такоеВсекарта бизнес вроде как отдельный продукт в похожим назнанием и распространяется ли на него ограничение по обычной всекарте в тарифах ничего не написано. Единственное что его нельзя открыть не имя ФОП:Тоесть чтобы иметь право претендовать на все три вариант надо быть ФОП, подрабатывающим наемных работником: тогда можно на работе оформить зарплатную всекарту, как ФОП оформить всекарту бизнес и попробовать открыть ещё и обычную всекарту. Что в итоге даст возможность через кассу снимать три миллиона гривен в месяц без комиссииЕсли финмон конечно не хлопнет раньше.