Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту. О каких суммах в месяц идёт речь ? Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт. Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
При этом счёт этой всекарты не является бизнес-счётом: для бизнес-счёта надо открывать отдельный счёт, он будет записан именно на ФОП Петренко Петр Петрович, в то время как счёт всекарты бизнес записан на самого Петренко Петр Петрович.
Дополнение: Ещё одна важная деталь: тариф всекарты бизнес описан в документе "Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб".
Вкладчик1234 написав:Лень искать ссылку, но во всекарте нет процента на остаток
В общем ты прав але є одне але.
Всекарта бизнес не может быть зарплатной, пенсионной или социальной. А для обычных всекарт, если они открыты как пенсионные или социальные, начисляется 8% на остаток если на счету более 1000 гривен. Для зарплатных нет, для всех прочих тоже нет.
Это единственная разница которую я смог найти в тарифах.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Вкладчик1234 написав:Лень искать ссылку, но во всекарте нет процента на остаток
В общем ты прав але є одне але.
Всекарта бизнес не может быть зарплатной, пенсионной или социальной. А для обычных всекарт, если они открыты как пенсионные или социальные, начисляется 8% на остаток если на счету более 1000 гривен. Для зарплатных нет, для всех прочих тоже нет.
Это единственная разница которую я смог найти в тарифах.
А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?
clientage написав:А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?
Чёрт его знает. Ограничения есть для обычной всекарты: можно иметь только одну обычную всекарту. Если ещё есть зарплатная всекарта то это исключение: можно иметь личную всекарту и зарплатную всекарту. В тарифах есть такое
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім: - оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат."; - переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.
Всекарта бизнес вроде как отдельный продукт в похожим назнанием и распространяется ли на него ограничение по обычной всекарте в тарифах ничего не написано. Единственное что его нельзя открыть не имя ФОП:
Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця.
Тоесть чтобы иметь право претендовать на все три вариант надо быть ФОП, подрабатывающим наемных работником: тогда можно на работе оформить зарплатную всекарту, как ФОП оформить всекарту бизнес и попробовать открыть ещё и обычную всекарту. Что в итоге даст возможность через кассу снимать три миллиона гривен в месяц без комиссии Если финмон конечно не хлопнет раньше.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Как-то очень расплывчато. Любую карту могут локнуть, не только эту. О каких суммах в месяц идёт речь ? Та и финмон - то ерунда. Локнут - так локнут. Как пришло - так и ушло. Просто закрываем счёт. Главное - не будет ли вопросов у налоговой.
Вам никто это не скажет. У меня были клиенты, которым за мизерные суммы блочил финмон. И это были не ФОПы.
clientage написав:А можно ОДНОВРЕМЕННО иметь и зарплатную, и бизнес, и обЫчную?
Чёрт его знает. Ограничения есть для обычной всекарты: можно иметь только одну обычную всекарту. Если ещё есть зарплатная всекарта то это исключение: можно иметь личную всекарту и зарплатную всекарту. В тарифах есть такое
Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім: - оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат."; - переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.
Всекарта бизнес вроде как отдельный продукт в похожим назнанием и распространяется ли на него ограничение по обычной всекарте в тарифах ничего не написано. Единственное что его нельзя открыть не имя ФОП:
Можливість оформлення пакету послуг "всеКАРТА Бізнес" надається тільки у разі надання документів клієнтом, що підтверджують його діяльність як фізичної особи підприємця.
Тоесть чтобы иметь право претендовать на все три вариант надо быть ФОП, подрабатывающим наемных работником: тогда можно на работе оформить зарплатную всекарту, как ФОП оформить всекарту бизнес и попробовать открыть ещё и обычную всекарту. Что в итоге даст возможность через кассу снимать три миллиона гривен в месяц без комиссии Если финмон конечно не хлопнет раньше.
Все карту можно оформить лишь одну - исключения Всекарта_Зарплатная и Социальная. Снятие наличных в кассе дважды в месяц до 500 тыс.(общая сумма) О каких 3 миллионах вы говорите, не понятно. Тем более больше 400 тыс. без потверждающих документов вы не снимете. Более 200 тыс. нужно заказывать заранее.