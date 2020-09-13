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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2557255825592560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:38

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Снятие наличных в кассе дважды в месяц до 500 тыс.(общая сумма)

В тарифе это не отражено.

Имея зарплатную и обычную всекарты по текущему тарифу я могу претендовать на право снять 2 х 500000 с зарплатной и потом ещё 2 х 500000 с обычной поскольку это разные договора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lloydbanksua написав:Снятие наличных в кассе дважды в месяц до 500 тыс.(общая сумма)

В тарифе это не отражено.

Имея зарплатную и обычную всекарты по текущему тарифу я могу претендовать на право снять 2 х 500000 с зарплатной и потом ещё 2 х 500000 с обычной поскольку это разные договора.

Только потом не удивляйтесь на счет комиссии. Больше 500 т. бесплатно вы не снимите.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:52

lloydbanksua

Вы писали шо Вы работник банки.
как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку
со вчерашнего дня ищу
што делать?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:02

  uaprofi написав:lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?

Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:15

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном"

так это вклад со свободным снятием/пополнением, вы его обнулить можете в любой момент руцями.
Даже ставку можно застолбить с 0м остатком :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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