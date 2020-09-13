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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:38
lloydbanksua написав:
Снятие наличных в кассе дважды в месяц до 500 тыс.(общая сумма
)
В тарифе это не отражено.
Имея зарплатную и обычную всекарты по текущему тарифу я могу претендовать на право снять 2 х 500000 с зарплатной и потом ещё 2 х 500000 с обычной поскольку это разные договора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:00
vitaliy_berdinskikh написав: lloydbanksua написав:
Снятие наличных в кассе дважды в месяц до 500 тыс.(общая сумма
)
В тарифе это не отражено.
Имея зарплатную и обычную всекарты по текущему тарифу я могу претендовать на право снять 2 х 500000 с зарплатной и потом ещё 2 х 500000 с обычной поскольку это разные договора.
Только потом не удивляйтесь на счет комиссии. Больше 500 т. бесплатно вы не снимите.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:52
lloydbanksua
Вы писали шо Вы работник банки.
как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку
со вчерашнего дня ищу
што делать?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:02
uaprofi написав:
lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?
Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:15
uaprofi написав:
как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном"
так это вклад со свободным снятием/пополнением, вы его обнулить можете в любой момент руцями.
Даже ставку можно застолбить с 0м остатком
... делайте хоть что-нибудь!
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