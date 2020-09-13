В тарифе это не отражено.
Имея зарплатную и обычную всекарты по текущему тарифу я могу претендовать на право снять 2 х 500000 с зарплатной и потом ещё 2 х 500000 с обычной поскольку это разные договора.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 14:38
Re: ПУМБ
В тарифе это не отражено.
Имея зарплатную и обычную всекарты по текущему тарифу я могу претендовать на право снять 2 х 500000 с зарплатной и потом ещё 2 х 500000 с обычной поскольку это разные договора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:00
Только потом не удивляйтесь на счет комиссии. Больше 500 т. бесплатно вы не снимите.
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:52
lloydbanksua
Вы писали шо Вы работник банки.
как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку
со вчерашнего дня ищу
што делать?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:02
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:15
Re: ПУМБ
так это вклад со свободным снятием/пополнением, вы его обнулить можете в любой момент руцями.
Даже ставку можно застолбить с 0м остатком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:02
Щедрость
Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:20
Re: ПУМБ
Коллеги, карту ФОПа (если для обслуживания именно этой карты откроют счёт 2600, а не 2620) использовать для личных нужд и как транзитник КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется.
Это заморочки не банка, а налогового кодекса.
Черевато дополнительными налогами и отчётностью (перед налоговой), ну или штрафами.
Кому интересно, гуглите статьи Александра Зарайского на эту тему.
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:29
Re: ПУМБ
Там как и везде идет ***привязка по ИНН*** или по паспорту , если глубоко верующий человек.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:30
У випадку ВсеКАРТА Бізнес відкривається рахунок 2620.
Оформи картку за посиланням і отримай:
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