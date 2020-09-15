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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22
Goodman написав:
Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту
Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:04
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту
Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт.
Тепер Ваша черга розповісти для чого використовуєте такі щедрі подарунки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:22
+10к долили. 2месяца оплат картой
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:45
+20k. Одна операция покупки за полгода. Берут пример с других - давать тем, кому не надо.
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alibob
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53
lloydbanksua написав: uaprofi написав:
lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?
Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:13
ruvex написав: lloydbanksua написав: uaprofi написав:
lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?
Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
подтверждаю пролонгировался 11.09. до этого автоматически не пролонгировались
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velvet
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:20
Так а я не пойму - в чем проблема с лонгацией? Свободный же без проблем разрывается в любое время без каких-либо санкций к владельцу. Ну пролонгировался - так что ручками закрыть сложно? Если так уж сильно надо.
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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