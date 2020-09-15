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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2558255925602561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22

  Goodman написав:Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту :wink:

Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт. :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту :wink:

Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт. :wink:

Тепер Ваша черга розповісти для чого використовуєте такі щедрі подарунки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Подякували: 589 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:22

+10к долили. 2месяца оплат картой
anikola13
 
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Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:45

+20k. Одна операция покупки за полгода. Берут пример с других - давать тем, кому не надо.
alibob
 
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53

  lloydbanksua написав:
  uaprofi написав:lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?

Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.

Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
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ruvex
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Подякували: 2207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:13

  ruvex написав:
  lloydbanksua написав:
  uaprofi написав:lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?

Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.

Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.

подтверждаю пролонгировался 11.09. до этого автоматически не пролонгировались
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:20

Так а я не пойму - в чем проблема с лонгацией? Свободный же без проблем разрывается в любое время без каких-либо санкций к владельцу. Ну пролонгировался - так что ручками закрыть сложно? Если так уж сильно надо.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:39

  Flamingo написав:Так а я не пойму - в чем проблема с лонгацией? Свободный же без проблем разрывается в любое время без каких-либо санкций к владельцу. Ну пролонгировался - так что ручками закрыть сложно? Если так уж сильно надо.


А поговорить? :D
Ratatui
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