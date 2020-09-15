Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22
Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:04
Тепер Ваша черга розповісти для чого використовуєте такі щедрі подарунки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:45
+20k. Одна операция покупки за полгода. Берут пример с других - давать тем, кому не надо.
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:13
подтверждаю пролонгировался 11.09. до этого автоматически не пролонгировались
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:20
Так а я не пойму - в чем проблема с лонгацией? Свободный же без проблем разрывается в любое время без каких-либо санкций к владельцу. Ну пролонгировался - так что ручками закрыть сложно? Если так уж сильно надо.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 23:39
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