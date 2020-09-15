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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22
Goodman написав:
Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту
Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:04
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Щедрость , ПУМБа долила +5к кредитного лимита.
Стимул идет юзать кред карту
Виніс пару тисяч від Ахметбая...на таку ж суму підлили кредліміт.
Тепер Ваша черга розповісти для чого використовуєте такі щедрі подарунки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:22
+10к долили. 2месяца оплат картой
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:45
+20k. Одна операция покупки за полгода. Берут пример с других - давать тем, кому не надо.
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alibob
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Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53
lloydbanksua написав: uaprofi написав:
lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?
Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:13
ruvex написав: lloydbanksua написав: uaprofi написав:
lloydbanksua Вы писали шо Вы работник банки. как отключить "Автопролонгація Активна" на "Вільном" нигде не могу найти кнопку со вчерашнего дня ищу што делать?
Никак. Когда сделали "Свободный" на 3 месяца автоматическая пролонгация включена по умолчанию при открытии.
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием
22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
подтверждаю пролонгировался 11.09. до этого автоматически не пролонгировались
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velvet
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Додано: Вів 15 вер, 2020 22:20
Так а я не пойму - в чем проблема с лонгацией? Свободный же без проблем разрывается в любое время без каких-либо санкций к владельцу. Ну пролонгировался - так что ручками закрыть сложно? Если так уж сильно надо.
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 16 вер, 2020 01:47
ruvex написав:
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием 22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
Вполне возможно. Просто довели ее, как запланировали изначально.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
Flamingo написав:
Так а я не пойму - в чем проблема с лонгацией? Свободный же без проблем разрывается в любое время без каких-либо санкций к владельцу. Ну пролонгировался - так что ручками закрыть сложно? Если так уж сильно надо.
Как бы все понятно, зачем допилили.
Падало на карту, проходило уведомление. Теперь тихонько лонгируется под новый процент, когда есть более выгодные заготовки. Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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ruvex
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