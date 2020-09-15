Именно сейчас, когда учетку и соответственно % понижали каждые две недели, но у клиентов остались более выгодные варианты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:35
Именно сейчас, когда учетку и соответственно % понижали каждые две недели, но у клиентов остались более выгодные варианты.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:37
Re: ПУМБ
Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:38
Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:40
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