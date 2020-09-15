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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2559256025612562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:35

  lloydbanksua написав:
  ruvex написав: Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием 22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.

Вполне возможно. Просто довели ее, как запланировали изначально.

Именно сейчас, когда учетку и соответственно % понижали каждые две недели, но у клиентов остались более выгодные варианты.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:37

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.

Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:38

  clientage написав:
  ruvex написав:Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.

Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка :wink:

Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:40

  ruvex написав: Именно сейчас, когда учетку и соответственно % понижали каждые две недели, но у клиентов остались более выгодные варианты.

Так 6% по Свободному уже месяца 1.5 как (если не больше). Кто успел, закрепил ранее чуть более выгодную ставку.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:54

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.

Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка :wink:

Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю. :mrgreen:

У мене Вільний пролонгувався, але прийшла СМСка, що на картку впали відсотки.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:08

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.

Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка :wink:

Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю. :mrgreen:

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54

  velvet написав:Перейдите на пуши, не помню случая, чтобы мне не пришёл пуш

Це якщо Android. На iOS до сих пір пуши не завезли :|
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miltador
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