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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:35
lloydbanksua написав: ruvex написав:
Исходя из практики "фичу" допилили не так давно. Депозиты на 3 м с окончанием 22.06.2020, 06.08.2020, 25.08.2020 не лонгировались. Аналогичный до 10.09.2020 уже - да.
Вполне возможно. Просто довели ее, как запланировали изначально.
Именно сейчас, когда учетку и соответственно % понижали каждые две недели, но у клиентов остались более выгодные варианты.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:37
ruvex написав:
Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.
Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:38
clientage написав: ruvex написав:
Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.
Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка
Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:40
ruvex написав:
Именно сейчас, когда учетку и соответственно % понижали каждые две недели, но у клиентов остались более выгодные варианты.
Так 6% по Свободному уже месяца 1.5 как (если не больше). Кто успел, закрепил ранее чуть более выгодную ставку.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:54
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.
Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка
Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю.
У мене Вільний пролонгувався, але прийшла СМСка, що на картку впали відсотки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:08
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Если целыми днями не вылазить из ИБ-гов, тогда проблем нет.
Так СМС-ка с %% прийдет - типа напоминалка
Может и придет когда, но не пришла. О том и пою.
Не, ну фича удобная и нужная однозначно, я не спорю.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54
velvet написав:
Перейдите на пуши, не помню случая, чтобы мне не пришёл пуш
Це якщо Android. На iOS до сих пір пуши не завезли
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