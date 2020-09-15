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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:03
clientage написав:
Вы там нашепчите, шо нуна иногда аХции проводить -- типа неделю можно открыть в апликухе Вільний с бонусом +2пп от текущей ставки А то я уже пополовинил остатки у пумбы -- вот у той же Алки пока 7%, и там мона спокойно СЭПом вывести мнгновенно, с учетом 23/7. А у вас кривой р2р, с лимитом 20К/дн, который нужно каждый раз подымать через чат, бо заявы в отд-и вдрух теряют
Была б у меня такая возможность, с радостью посодействовал. Я часто за кешбек говорю, и в итоге сейчас в виде акции он есть, правда не для всех.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:20
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой сейчас процент на остаток по пенсионной карте?
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