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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:03

  clientage написав: Вы там нашепчите, шо нуна иногда аХции проводить -- типа неделю можно открыть в апликухе Вільний с бонусом +2пп от текущей ставки А то я уже пополовинил остатки у пумбы -- вот у той же Алки пока 7%, и там мона спокойно СЭПом вывести мнгновенно, с учетом 23/7. А у вас кривой р2р, с лимитом 20К/дн, который нужно каждый раз подымать через чат, бо заявы в отд-и вдрух теряют

Была б у меня такая возможность, с радостью посодействовал. Я часто за кешбек говорю, и в итоге сейчас в виде акции он есть, правда не для всех.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:20

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой сейчас процент на остаток по пенсионной карте?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 544
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:25

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой сейчас процент на остаток по пенсионной карте?

8% на данный момент.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:22

lloydbanksua ,этот процент распространяется только на пенсионные деньги или можно и свои ложить? Вы не в курсе?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 544
З нами з: 09.02.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 02:44

  _PORT_UA написав:lloydbanksua ,этот процент распространяется только на пенсионные деньги или можно и свои ложить? Вы не в курсе?

Это соц.карта, которая не подходит для собственных нужд.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 02:48

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:lloydbanksua ,этот процент распространяется только на пенсионные деньги или можно и свои ложить? Вы не в курсе?

Это соц.карта, которая не подходит для собственных нужд.


что значит не подходит? ) на нее не зачислят поступление отличное от социальной выплаты?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:16

  IMPRINTER написав: что значит не подходит? ) на нее не зачислят поступление отличное от социальной выплаты?

Зачислят. Все зависит от сум, которые на эту карту поступят. Но в целом история схожа с всеКарта Бизнес, обсуждаемая ранее.
lloydbanksua
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