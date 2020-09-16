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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:03
clientage написав:
Вы там нашепчите, шо нуна иногда аХции проводить -- типа неделю можно открыть в апликухе Вільний с бонусом +2пп от текущей ставки А то я уже пополовинил остатки у пумбы -- вот у той же Алки пока 7%, и там мона спокойно СЭПом вывести мнгновенно, с учетом 23/7. А у вас кривой р2р, с лимитом 20К/дн, который нужно каждый раз подымать через чат, бо заявы в отд-и вдрух теряют
Была б у меня такая возможность, с радостью посодействовал. Я часто за кешбек говорю, и в итоге сейчас в виде акции он есть, правда не для всех.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:20
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой сейчас процент на остаток по пенсионной карте?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:25
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой сейчас процент на остаток по пенсионной карте?
8% на данный момент.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:22
lloydbanksua ,этот процент распространяется только на пенсионные деньги или можно и свои ложить? Вы не в курсе?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 17 вер, 2020 02:44
_PORT_UA написав:
lloydbanksua ,этот процент распространяется только на пенсионные деньги или можно и свои ложить? Вы не в курсе?
Это соц.карта, которая не подходит для собственных нужд.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 02:48
lloydbanksua написав: _PORT_UA написав:
lloydbanksua ,этот процент распространяется только на пенсионные деньги или можно и свои ложить? Вы не в курсе?
Это соц.карта, которая не подходит для собственных нужд.
что значит не подходит? ) на нее не зачислят поступление отличное от социальной выплаты?
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:16
IMPRINTER написав:
что значит не подходит? ) на нее не зачислят поступление отличное от социальной выплаты?
Зачислят. Все зависит от сум, которые на эту карту поступят. Но в целом история схожа с всеКарта Бизнес, обсуждаемая ранее.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 17 вер, 2020 09:27
Так будет ли этот процент нассчитываться на свои средства?
Хотим перевести пенсию, но первое зачисление именно пенсии будет в ноябре. А карта будет раньше, можно ли на нее положить свои деньги и будет ли проценты?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 17 вер, 2020 09:41
ну нет конечно
даже вдруг такая дырка есть, то закроют
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Додано: Чет 17 вер, 2020 09:59
_PORT_UA написав:
Так будет ли этот процент нассчитываться на свои средства? Хотим перевести пенсию, но первое зачисление именно пенсии будет в ноябре. А карта будет раньше, можно ли на нее положить свои деньги и будет ли проценты?
Должны начисляться. Но лично я бы не рекомендовал.
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