Проценты начисляются на остаток на карточном счету. Откуда пришли деньги - не имеет значения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:09
Re: ПУМБ
Проценты начисляются на остаток на карточном счету. Откуда пришли деньги - не имеет значения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:54
Re: ПУМБ
Теоретик уже скоро год как пользуется картой бизнес, про которую тут аналогичные сказки рассказывают. Уж какие он через неё суммы проводил, и как .... Монобанк бы за такие художества уже б давно карту заблочил нафиг, а ПУМБ не блочит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:56
Не наврочте
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:58
Re: ПУМБ
Банк позиционирующий свою карту как карту для легкой и выгодной обналички - не будет банить клиента который использует карту для легкой и выгодной обналички.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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