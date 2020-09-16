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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 799
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
116
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
188
Всього голосів : 799
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:09

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Так будет ли этот процент нассчитываться на свои средства?

Проценты начисляются на остаток на карточном счету. Откуда пришли деньги - не имеет значения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:32

камрад работал с пенс.картами?
а, камрад теоретик
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:54

Re: ПУМБ

Теоретик уже скоро год как пользуется картой бизнес, про которую тут аналогичные сказки рассказывают. Уж какие он через неё суммы проводил, и как .... Монобанк бы за такие художества уже б давно карту заблочил нафиг, а ПУМБ не блочит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:56

Не наврочте
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:58

Re: ПУМБ

Банк позиционирующий свою карту как карту для легкой и выгодной обналички - не будет банить клиента который использует карту для легкой и выгодной обналички.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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ПУМБ (25635)
17.09.2020 10:58
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